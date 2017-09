Helmut Lotti vindt de liefde voor muziek weer: 'Ik geef de mensen wat ze willen'

Op vrijdag 15 september lanceert Helmut Lotti zijn nieuwe plaat The Comeback Album. Een album dat vorig jaar al in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op het grote publiek werd losgelaten en daar al heeft geleid tot een tournee van een veertigtal concerten. Die gaan eind deze maand opnieuw van start. Ook Scandinavië trekt weer aan de mouw van de Oost-Vlaamse zanger.

In eigen land is er van een tournee vooralsnog geen sprake, maar één afspraak ligt wel al vast: Lotti concerteert op 25 november in de subliem gerenoveerde Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met The Comeback Album keert hij trouwens terug naar de succesformule die hem van eind jaren negentig tot pakweg 2009 tot één van de meest succesvolle artiesten van de Lage Landen maakte. Bekende nummers dus, in een symfonisch jasje.

'Ik heb die sound altijd fantastisch gevonden, maar op een gegeven moment vond ik dat ik mijn carrière niet meer in eigen handen had. Op mijn vorige platen wilde ik een andere kant van mezelf laten zien. Maar als mensen niet echt geïnteresseerd zijn in die andere kant, dan trek ik daar mijn conclusies uit. Met dit nieuwe album geef ik de mensen wat ze willen.'

Had jij eigenlijk een comeback nodig? Je bent hier toch muziek blijven maken.

HELMUT LOTTI: In het buitenland alleszins wel. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heb ik sinds 2009 geen plaat meer uitgebracht. Maar in België eigenlijk ook wel, tenminste met dit genre. Het genre dat de mensen meteen associëren met Helmut Lotti. Nummers die je live kunt spelen met een groot symfonisch orkest erbij.

Delen Je kunt het dom noemen, of moedig of experimenteel. Feit is dat ik toen vond dat ik dat moest doen.

Na 2009, toen ik gestopt was met spelen in het buitenland, wilde ik alles even laten bezinken. Ik dacht dat ik de Vlaamse fans blij kon maken met een Nederlandstalig album. Zo ben ik ook gaan toeren langs de culturele centra. Heel leuk en eens iets helemaal anders. Maar het publiek was niet helemaal mee met mijn concept. Ze verwachtten nog steeds Helmut Lotti in kostuum en met orkest.

Ik vond Mijn hart & mijn lijf een zeer goede plaat, maar ik had dat toen niet mogen communiceren als 'de nieuwe Helmut Lotti'. Het is een beetje zoals Chocolatier Goossens zou aankondigen dat hij een jaar lang alleen maar rijsttaarten gaat maken. Dat leidt tot problemen. Je kunt dat dom noemen, of moedig of experimenteel. Feit is dat ik toen vond dat ik dat moest doen. Dus spijt heb ik daar niet van.

Nu ben je dus terug met je voormalige succesformule. Denk je dat de fans enthousiast zullen zijn? Je hebt er namelijk heel wat.

LOTTI: Ik heb een potentieel groot publiek, maar we moeten eerst nog zien hoe groot dat nog effectief is. Ik heb de fans van de 'Lotti goes Classic'-saga zeven jaar lang niet bediend. In het buitenland beweegt er nu wel van alles. Ik speel binnenkort weer in Scandinavië en we hebben weer contact met concertpromotoren in Zuid-Afrika. Ook zijn er al wat telefoontjes geweest met Canada. We zullen wel zien.

Ik ben ook al lang blij dat ze me in Duitsland weer wilden en niet dachten 'ai, hij is er weer'. Er is daar trouwens ook niemand gekomen die mijn plaats heeft ingenomen. Niemand anders doet dit, met een orkest van 22 man bekende nummers brengen in acht verschillende talen en tal van verschillende genres.

Delen Mijn carrière nieuw leven inblazen is niet de reden waarom ik ja heb gezegd tegen Liefde voor muziek.

Lig jij eigenlijk wakker van succes? Of het al dan niet succesvol zijn?

LOTTI: Vroeger was ik een streber die altijd en overal op nummer één wilde staan. De financiële kant van de zaak interesseerde me geen zak, maar ik moest en zou op één staan met mijn muziek. Dat is ondertussen wel over. Ik heb geleerd me er niks meer van aan te trekken, anders raak je gefrustreerd. Nu geniet ik veel meer dan vroeger. Als ik in alle landen waar ik vroeger zo succesvol was weer voet aan land krijg, ben ik al gelukkig.

Ik wil gewoonweg niet meer zonder werk zitten, want dat heb ik wel meegemaakt. Dertig concerten in culturele centra, dan ben je rap klaar.

Je doet ook mee in het nieuwe seizoen van het VTM-programma Liefde voor Muziek. Toch dé gelegenheid om de nieuwe oude Helmut Lotti opnieuw te lanceren.

LOTTI: Mijn carrière nieuw leven inblazen is niet de reden waarom ik ja heb gezegd tegen dit programma. Het is gewoon de eerste keer dat ik hiervoor een telefoontje kreeg, anders had ik al eerder meegedaan. Ik vind Liefde voor Muziek momenteel het leukste muziekprogramma op televisie. Omdat je covers zingt in een eigen muzikaal jasje, wat ik eigenlijk al 25 jaar doe. Ook omdat het geen competitie is en omdat ik vermoed dat het met mijn collega's een enorm leuke ervaring gaat worden.

Ik ben ook heel benieuwd welke nummers ze van mij gaan zingen en hoe. Het is ook de ideale gelegenheid om aan Vlaanderen te tonen wie ik ben, als mens. Dat de mensen het een keer met eigen ogen kunnen zien, in plaats van over mij te lezen in de boekskes.

Het gebeurt vaak dat mensen na een gesprek met mij zeggen dat ze niet wisten dat ik zo'n plezante was, of zo bescheiden. Veel mensen hebben dus een verkeerd beeld van mij. Ik moet alleen opletten dat ik geen gin-tonic drink voordat ik zing. Eén glas en het is gedaan met de stem.

The Comeback Album, de nieuwe cd van Helmut Lotti, is vanaf 15 september fysiek en digitaal verkrijgbaar. Tickets & info 'Helmut Lotti - The Comeback Concert' (25 november in de Koningin Elisabethzaal): www.gracialive.be