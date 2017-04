Handen wassen voor gebruik: bekijk in première de nieuwe clip van Douglas Firs

Gertjan Van Hellemont kent u misschien als gitarist bij The Bony King Of Nowhere, maar toch vooral van zijn eigen indiefolkgroep Douglas Firs. De voorbije jaren scoorde hij al bescheiden hitjes met Shimmer and Glow, Caroline en Pretty Legs and Things To Do. Vandaag lost hij Shine 'em Up Sadie, een opgewekt nummer over Italiaanse immigranten in Amerika. Ter inspiratie maakte hij ook zelf de Grote Oversteek en verbleef zes weken in Montreal en New York. Daar schreef hij vrijwel zijn hele derde plaat bij elkaar, die hij momenteel aan het inblikken is.

Het idee achter Shine 'em Up Sadie vond Van Hellemont in New York. 'In The Tenement Museum botste ik op het verhaal van Sadie, een Italiaanse immigrante die met haar gezin in armoedige omstandigheden in een te klein appartement woonde. Hoewel ze bijna niets hadden, was Sadie voortdurend in de weer met wassen en het opblinken van haar potten en pannen, om toch enige uitstraling te hebben. Vandaar haar bijnaam.' Het museum kreeg het nummer overigens al te horen, en is zo enthousiast dat ze het mee zullen helpen verspreiden.

Poppy synthesizers

Bij die thematiek zou je enige melancholie kunnen verwachten, maar die nieuwe single klinkt - zeker in vergelijking met ouder werk van Douglas Firs - opvallend uptempo. De kenmerkende vleugjes americana moeten plaatsmaken voor poppy arangementen en hier en daar zelfs een synthesizer.

'Dat was vroeger inderdaad verboden terrein, maar het past binnen de nieuwe sound. Voor de nieuwe plaat heb ik een duidelijk klankbeeld voor ogen. Hoe vaker ik in Amerika kom, hoe meer mijn geluid lijkt weg te drijven van de Amerikaanse folk, terwijl dat net het soort muziek was die ik aanvankelijk wou maken. Misschien heb ik door ouder te worden een eigen richting gevonden.' Die sound zal mee bepaald worden door producer Kevin Ratterman, die eerder al samenwerkte met My Morning Jacket en Ray Lamontagne. In mei trekt Douglas Firs opnieuw naar de Verenigde Staten, om er in Louisville, Kentucky de rest van het album op te nemen.

Tik Tak

Live wordt Van Hellemont bijgestaan door bassist Simon Casier (Baltazar, Zimmerman), Gertjans broer Sem, drummer Laurens Billiet en sinds kort door synth-wizard Senne Guns (Pomrad, Admiral Freebee). Op de vraag hoe belangrijk zij zijn voor het schrijven van de nummers, kan Van Hollemont kort antwoorden. 'Niet. Het zijn stuk voor stuk steengoede muzikanten en in de studio zijn ze net extreem belangrijk, maar het schrijfproces blijft wel iets van mij persoonlijk. In the end ben ik het die op een ambachtelijke manier aan nummertjes zit te sleutelen.'

De kleurrijke, bijna kinderlijk aandoende videoclip is een productie van Viktor Van Rossem. Naar een link met migratie is het ver zoeken, al is dat volgens Van Hellemont een bewuste keuze. 'We hadden gewoon veel zin om dit te maken, dat is toch het beste excuus om iets te doen? (lacht) Tijdens een brainstorm kwamen we tot de conclusie dat Tik Tak een wel heel psychedelisch kinderprogramma was, alsof het gemaakt was door een ploeg op lsd. We wilden dat graag op onze eigen manier namaken, dus hebben we alles wat uitvergroot, et voila.'

Het album wordt in het najaar verwacht, maar een eerste single valt alvast hier te beluisteren: