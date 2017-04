Haim kondigt nieuwe plaat aan met clip van Paul Thomas Anderson

Op 7 juli lost Haim Something To Tell You, het vervolg op debuutalbum Days Are Gone uit 2013. Als teaser lossen ze alvast een live-uitvoering van Right Now. Niemand minder dan regisseur Paul Thomas Anderson, bekend van onder meer Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) en There Will Be Blood (2007), stond achter de camera.

Met een droge 'that's how you fucking do it' op het einde van de video laat de powerpopband merken vertrouwen te hebben over het nieuwe materiaal. De meiden van Haim staan bekend om hun energieke optredens, maar Right Now klinkt en oogt opvallend ingetogen, op het percussierondje in het slot na. Over hoe de rest van het album zal klinken, is nog niets bekend.

Een Belgisch optreden is voorlopig nog niet aangekondigd, maar wie een ticket wist te bemachtigen voor Glastonbury, kan de groep daar voor het eerst terug aan het werk zien.