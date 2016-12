Graspop vult affiche aan met onder meer Opeth, Epica en In Flames

De Zweedse rockers van Opeth staan zondag in de Marquee. De band, die in de loop der jaren in verschillende bezettingen speelde en ook muzikaal diverse veranderingen onderging, staat voor de vijfde keer op het podium in Dessel. Eerder dit jaar bracht de band het album "Sorceress" uit.

Epica komt dan weer voor de achtste keer naar Dessel. De Nederlandse band met de charismatische frontvrouw Simone Simons, is een begrip in symphonic metal en leverde dit jaar met "The holographic principle" een zevende album af. Vrijdag staan ze op Mainstage 2.

In Flames maakt zaterdag dan weer zijn opwachting op Mainstage 2. De Zweedse groep liet in november dit jaar zijn nieuwste telg "Battles" op de wereld los. De melodieuze deathmetalgroep zal intussen ook al voor de zevende keer de Desselse festivalwei doen daveren.

Eerder werden de headliners al bekendgemaakt: Rammstein sluit op vrijdag 16 juni de eerste festivaldag af, Deep Purple is zaterdag top of the bill en Evanescence sluit het festival op zondag af.

Alle bands op een rijtje

Alle 64 nieuwe namen op een rijtje: Airbourne, Alcest, Alestorm, Alter Bridge, Amorphis, Anathema, As Lions, Avatar, Axel Rudi Pell, Baroness, Chelsea Grin, Clutch, Comeback Kid, Danko Jones, Decapitated, DevilDriver, Devin Townsend Project, Emperor, Epica, Europe, Evil Invaders, Five Finger Death Punch, Gotthard, Grave Digger, Hacktivist, Hardline, Hatebreed, In Flames, Inglorious, Kvelertak, Mayhem, Memoriam, Meshiaak, Ministry, Monster Magnet, Motionless in White, Northlane, Of Mice & Men, Opeth, Primus, Prong, Psychotic Waltz, Queensrÿche, Red Fang, Rhapsody, Rob Zombie, Rotting Christ, Sanctuary, Shvpes, Sinistro, Slydigs, Solstafir, Steel Panther, SubRosa, Suicidal Tendencies, Tarja, The Black Dahlia Murder, The Charm The Fury, The Dead Daisies, The Devil Wears Prada, The Monolith Deathcult, Tribulation, Ugly Kid Joe en While She Sleeps. (Belga)