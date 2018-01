Graspop kondigt onder meer Arch Enemy, Ghost en Diablo Blvd aan

Graspop heeft zijn affiche donderdag aangevuld met maar liefst 26 namen. Daarvan klinken Diablo Blvd, Ghost, Arch Enemy en Dead Cross, de band van Mike Patton (Faith No More) en Dave Lombardo (Slayer), het bekendst in de oren. Dead Cross, dat vorigjaar zijn debuut uitbracht, heeft trouwens al een Belgisch festival op de planning staan deze zomer, namelijk Dour.

Werden daarnaast nog toegevoegd aan de line-up: Accept, Baroness, Batushka, Carach Angren, Corrosion Of Conformity, Culture Abuse, Dool, Ego Kill Talent, Eisbrecher, Hollywood Undead, Jonathan Davis, L7, Mantar, Neurosis, Perturbator, Septicflesh, Shinedown, Skillet, Skindred, The Vintage Caravan, Tremonti, Wolves In The Throne Room.

De organisatie van Graspop kondigde eerder al aan dat het festival dit jaar vier in plaats van drie dagen duurt, donderdag 21 tot en met zondag 24 juni. De headliner voor de metalhoogmis zijn Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne.

De VIP-combitickets van Graspop zijn inmiddels allemaal de deur uit. Andere tickets en info vindt u hier.