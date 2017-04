Gorillaz organiseert wereldwijde luistersessie in virtual reality

Eerder deze week loste Gorillaz zijn mixed reality-app voor Android en Apple, die u een virtuele inkijk biedt in het huis van cartoonfiguren Murdoc, 2D, Russel en Noodle.

Maar er is meer: dat huis zal straks ook in de échte wereld opduiken, en u zult het in virtual reality kunnen betreden om daar voor het eerst naar de nieuwe Gorillazplaat Humanz te luisteren, één week voor de albumrelease.

'The Humanz House Party', zoals het ding heet, zal op 500 verschillende geheime locaties in de hele wereld gehouden worden, van Tokio over Santiago tot ... België. In ons land is dat op 21, 22 en 23 april in achtereenvolgens Brussel, Antwerpen en Luik.

U kunt die geheime locaties Pokémon Go-gewijs op het spoor komen via de app. Als u alles goed doet, zult u het huis op een zeker moment op uw smartphonescherm zien staan. Vervolgens kunt u er dus virtueel binnenstappen om de nieuwe Gorillazplaat te horen.

Ontdek 'The Humanz House Party' via de Gorillaz-app en de Facebookpagina's van de evenementen in Brussel en Antwerpen.