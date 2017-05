Gorillaz komt op 22 november naar Vorst Nationaal

Murdoc, Noodle, Russel en 2D zijn sinds afgelopen vrijdag terug met een vijfde Gorillaz-plaat, Humanz. Dat album, met gastvocalen van onder meer Grace Jones, Mavis Staples en Jehnny Beth van Savages, speelt zich af 'in de VS, tijdens een nacht in de toekomst waarin een imaginaire, vreselijke persoon plots de macht over ons allemaal krijgt', aldus Damon Albarn, samen met tekenaar Jamie Hewlett het creatieve brein achter Gorillaz, in een exclusief interview met Knack Focus. 'Gechoqueerd en gedesoriënteerd als we zijn, besluiten we toch te gaan feesten. Dat feestje, dát is Humanz.'

En dat feestje komt nu ook onze richting uit, want Gorillaz heeft zonet zijn Britse en Europese The Humanz Tour aangekondigd. Die doet onder meer Londen, Parijs, Berlijn en Amsterdam aan, en op 22 november ook Brussel. De ticketverkoop voor het concert in Vorst Nationaal start nu vrijdag 5 mei om 10 uur.

Wie al eerder een Gorillaz-concert wil meemaken, in juni 2017 op een nog geheime, exclusieve locatie ergens in Europa, kan tot en met 9 mei deelnemen aan Knack Focus' Gorillaz-Quiz.