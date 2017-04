Gorillaz hekelt opnieuw Trump in nieuwe song 'Let Me Out'

De nieuwe plaat ligt pas over drie weken in de rekken, maar aan voorsmaakjes is er voorlopig geen gebrek. Na de aankondigingssingle en vier gelijktijdig uitgebrachte nummers is er nu Let Me Out, een samenwerking met rapper Pusha T en de Amerikaanse soulzangeres Mavis Staples.

'Obama is gone, who is left to save us? So together we mourn, I'm praying for my neighbours. They say the devil's at work and Trump is calling favors.'

Met die expliciete kritiek rapt Pusha T Let Me Out op gang. Ook in de vorige nummers nam de groep de Amerikaanse president op de korrel, maar niet zo uitdrukkelijk en hardvochtig als nu. Naar verluidt schreef Albarn de tekst nog voor de inauguratie van Trump, maar in zijn kristallen bol zag hij toen blijkbaar al een bijzonder pessimistische toekomst.

Albarn lijkt er op los te orakelen, zeker nu de song vrijwel gelijktijdig werd afgevuurd met de kruisrakketten van de omstreden Amerikaanse aanval in Syrië. Maar hoe onheilspellend de thematiek van Let Me Out ook klinkt, de heerlijke hiphopsong voorspelt wél een opwindende nieuwe plaat!

Die moet zelfs nog verschijnen, maar Gorillaz lost alvast de eerste remixes van Ascension, We Got The Power en Andromeda. Daarvoor riep Albarn de hulp in van respectievelijk producer Nic Fanciulli, de Berlijnse dj Claptone en Bonobo, die andere dansbare primaat.