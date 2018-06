Gitarist van The Blues Brothers (88) overleden

Matt 'Guitar' Murphy, gitarist van The Blues Brothers, is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn dood is bevestigd door zijn neef Floyd Murphy jr. op Facebook.

The Blues Brothers was oorspronkelijk een band rond een act van John Belushi en Dan Aykroyd in de Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live. Later toerde de groep ook echt en volgden er twee films rond de personages, in 1980 en 1998 . Murphy speelde daarnaast bij andere blueslegendes als Howlin' Wolf en Muddy Waters

Murphy zou bij de band spelen tot het begin van de jaren 2000, toen hij door een beroerte werd getroffen.