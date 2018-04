Gentse concertorganisator Kontzert breidt activiteiten uit: 'We dromen van een imperium'

Wie 's avonds weleens op het Sint-Jacobsplein en in de straten errond vertoeft, weet ondertussen al wat Kontzert. is. Onder die noemer stellen Thibault Vander Donckt en Simon Lamont een eigenzinnig, jong en Belgisch programma samen voor het podium van Café Charlatan. De twee begonnen in december met concerten te programmeren, maar willen zich nu ook profileren als managers. Hun eerste band hebben ze al: Vito, een Gents combo dat eind vorig jaar nog derde eindigde op Westtalent en grossiert in uitgesponnen indiepop.

'Deze plannen zaten al in ons achterhoofd toen we met Kontzert. begonnen', legt Vander Donckt uit. 'De concerten waren een gemakkelijke eerste stap en lokken veel volk. Dat veel bands ons vroegen om hen te begeleiden, heeft alles alleen nog maar versneld.'

Wie met Vander Donckt praat over de toekomst van Kontzert., hoort alleen maar gedrevenheid. Samen met Lamont wil hij in de toekomst ook bookings doen en een label opstarten. 'Op termijn hopen we om er extra mensen bij te betrekken, zodat we ons imperium stilaan kunnen uitbreiden', lacht hij.

'We willen de praktische tegenhanger worden van Poppunt en hét platform worden waar jonge Belgische bands terecht kunnen. Het doel is dat we een band ontdekken en die kunnen omringen met een label, een manager, een booker én shows. In België is die benadering ongezien.'