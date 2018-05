Gent Jazz kleurt affiche verder in met hiphop en flamenco

De organisatie van Gent Jazz heeft een hoop nieuwe namen bekendgemaakt. Voor vrijdag 29 juni, waarvoor eerder Talking Heads-opperhoofd David Byrne werd aangekondigd, zijn Nneka, Baxter Dury en Ghostpoet aan de affiche toegevoegd. Op 1 juli wordt de Garden Stage, het zijpodium zeg maar, versterkt door Tristan, het poppy alter ego van zangeres Isolde Van Den Bulcke, Le Manou, Screens en Gilman.

Trompettist Stephane Belmondo brengt op 3 juli de rest van zijn trio mee voor een eerbetoon aan Chet Baker. Op dezelfde dag is de Garden Stage in handen van Myrddin De Cauter. De flamencogitarist, bekend van zijn samenwerkingen met onder anderen Gabriel Rios en Jef Neve, nodigt saxofoniste Tineke Postma, zijn eigen dochter en celliste Imre De Cauter en fluitist Nathan Daems uit.

Op zondag 8 juli is All Eyes On Hiphop de baas. Het hiphopconcept neemt met TheColorGrey, Dvtch Norris, K1D en Darrell Cole vier van de interessantste namen uit de Vlaamse scene mee naar Gent.

Eerder werden al heel wat interessante artiesten bevestigd voor het festival, zoals Melanie De Biasio, Pharoah Sanders, Paolo Conte, The Roots en Selah Sue. Gent Jazz vindt plaats van 29 juni tot en met 8 juli. Alle info vindt u hier.