Geen Solange op Dour vandaag

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het optreden van Solange Knowles vanavond, maar dat feestje gaat dus niet door. De zus van Beyoncé zou na een uitputtende internationale tournée ernstig gedehydrateerd en oververmoeid zijn en moet gezien de ernstige symptomen rusten. Dat zegt haar woordvoerder, die ook laat verstaan dat het de zangeres erg spijt voor haar Belgische fans.

Daardoor moest de organisatie van Dour op het nippertje nog op zoek naar een vervanger, want Solange zou deze avond The Laste Arena afsluiten. Die vervanging vond de organisatie in de Amerikaanse rapper Gucci Mane.