Fransman Victor Julien-Laferrière wint eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello

De 26-jarige Fransman speelde pas zaterdag zijn finale in de wedstrijd, met de Shostakovich Cello Concerto No. 1. Hij wint de Grote Prijs Koningin Elisabeth, ter waarde van 25.000 euro. De tweede prijs gaat naar de Japanner Yuya Okamoto uit Japan, de Colombiaan Santiago Cañón-Valencia eindigt op de derde plaats.

De vierde plaats is voor een andere Fransman, Aurélien Pascal, de vijfde prijs gaat naar de Wit-Rus Ivan Karizna en de Amerikaan Brannon Cho eindigt op de zesde plaats. Ivan Karizna wint bovendien de publieksprijs, en krijgt voor die Canvas-Klaraprijs 2.500 euro. De tachtigste Koningin Elisabethwedstrijd werd dit jaar voor het eerst opgedragen aan de cello.

Opvallend: na de halve finale hebben maar liefst vier Fransen zich weten plaatsen voor de finale van de prestigieuze wedstrijd: Victor Julien-Laferrière, Yan Levionnois, Aurélien Pascal en Bruno Philippes.

De kandidaten verbleven als voorbereiding een week lang in de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Pas bij hun aankomst in de kapel kregen ze de partituren te zien van het muziekstuk dat ze in de finale moesten brengen, en dat speciaal daarvoor geschreven werd. Daarnaast mag elke kandidaat ook een concerto naar keuze spelen.

'Voor de finalisten is het ronduit slopend', zei Klarapresentator Kurt Van Eeghem er eerder over in Knack. 'Je moet over een stevige gezondheid, een sterke wil, een grote technische vaardigheid en massa's muzikale intelligentie beschikken om deze waanzinnige opeenvolging van proeven te overleven. Eerlijk? Het is bijna onmenselijk.'

De Koningin Elisabethwedstrijd eindigt officieel op donderdag 15 juni met een slotconcert, dat op Ketnet te volgen is.