Franky Devos nieuwe directeur van Vooruit

Devos volgt dit jaar nog Stefaan De Ruyck op, die recent begon als hoofd van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In de tussentijd zal Veerle De Waele dienst doen als waarnemend algemeen directeur van de zaal.

Devos verdiende zijn sporen al bij Cultuurnet Vlaanderen en Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Sinds 2012 coördineert hij ook het netwerk van partners uit onderwijs, cultuur, bedrijfswereld en overheid voor de programmering van de Budafabriek. In die creatieve werkplek wist hij de verschillende maatschappelijke domeinen samen te brengen door het realiseren van projecten waarbij een breed publiek betrokken werd.

'Deze cross-sectorale aanpak illustreert mijn zoektocht naar antwoorden op vragen rond de huidige positie van de kunstpraktijk. Het is uitdagend dat ook Vooruit dit ernstig bevraagt en moed toont om die bevraging als leidraad te nemen voor de hertekening van de eigen organisatie', zegt een vooruitblikkende Devos.

Paul Teerlinck, voorzitter van de Raad van Bestuur, is alvast opgetogen over de keuze: 'Franky staat voor de boeiende uitdaging om de missie van Vooruit als kersverse Kunstinstelling samen met de medewerkers en vele stakeholders te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat we een goede keuze gemaakt hebben om met zijn rijke ervaring het team van Vooruit te inspireren en te versterken.'