Fleetwood Mac gooit gitarist Lindsey Buckingham buiten

De volgende tournee van Fleetwood Mac zal zonder gitarist Lindsey Buckingham zijn. De rest van de groep heeft hem ontslagen, schrijft het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone, nadat voormalig Fleetwood Mac-gitarist Billy Burnette het nieuws al had gelekt in een tweet, die snel werd verwijderd.

Buckingham kwam in 1974 voor het eerst bij de groep, zeven jaar nadat die was opgericht. Na 1987 verliet hij Fleetwood Mac om er in 1996 weer bij te komen. Naast zijn bijdrage als gitarist - Rolling Stone noemde hem ooit een van de honderd beste gitaristen ter wereld - versterkte hij de groep ook als songschrijver met hits als Go Your Own Way en You Make Loving Fun.

Om Buckingham te vervangen, hebben zijn voormalige bandleden, onderwie zijn ex-vrouw Stevie Nicks, twee gitaristen ingeschakeld: Mike Campbell, die wijlen Tom Petty begeleidde met The Heartbreakers, en Neil Finn van Crowded House.