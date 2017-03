Fleet Foxes keert terug met nieuw werk: beluister 'Third of May / Odaigahara'

Fans wisten het al eerder: de grote comeback van indiefolkband Fleet Foxes was voor dit (voor-)jaar gepland. Nu heeft de langverwachte derde langspeler ook een titel: 'Crack-Up', genoemd naar een collectie essays van de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald, en met een fraai plaatje van de Japanse fotograaf Hiroshi Hamaya op de hoes.

Ook very Fleet Foxes: de eerste, negen minuten durende track uit dat nieuwe album, ''Third of May / Odaigahara'. Een soevereine gitaarlijn dat opnieuw fonkelt als een stronk in het kampvuur, de harmonieuze vocals van frontman en songschrijver Robin Pecknold, en borrelende harmonieën. Fleet Foxes - tegenwoordig zonder Josh 'Father John Misty' Tillman achter de drums - is definitief terug, zes jaar na 'Helplessness Blues', hun tweede prachtplaat na het titelloze debuut drie jaar eerder.

Beluister de nieuwe track, met songtekst.

'Crack-Up' telt 11 nummers en komt uit op 16 juni. Vanaf eind mei gaat de band touren, voorlopig zonder halte in België.