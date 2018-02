Fever Ray, Roméo Elvis en MGMT vervoegen de line-up van Rock Werchter

Op donderdag 5 juli zakken na onder meer Gorillaz en Queens of the Stone Age nu ook rapper Vince Staples en rockband Black Rebel Motorcycle Club af naar Werchter.

Daarna - op vrijdag 6 juli, de dag van Anderson Paak en London Grammar - zijn Angus & Julia Stone en The Kooks aan zet.

Jack White en Pearl Jam krijgen op zaterdag 7 juli dan weer het gezelschap van MGMT, Stereophonics en Jack Johnson.

En de slotdag, waarvoor Arctic Monkeys, Nick Cave and the Bad Seeds, Eels, Nine Inch Nails en David Byrne eerder al present tekenden, wordt nog een stukje indrukwekkender: ook Karin Dreijer alias Fever Ray, Brusselse raptrots Roméo Elvis en Frans producer Rone vervoegen dan de line-up.