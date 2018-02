Festivalnieuws met hopen: Dour, Les Ardentes en Couleur Café geven namen prijs

De nieuwe namen op de Belgische festivalaffiches vallen dezer dagen met bakken uit de hemel. Zo breidde Dour, dat van 11 t.e.m. 15 juli plaatsvindt, dinsdag zijn affiche uit met 27 artiesten. De bekendste naam is MØ, de Deense popprinses die de hits aan elkaar rijgt. Voor de hiphopliefhebbers zijn Swing en Caballero & JeanJass namen om naar uit te kijken. Acts als Mr. Oizo en Black Madonna mikken dan weer voluit op de dansbenen. Gitaarliefhebbers kunnen hun hartje ophalen bij Preoccupations, het voormalige Viet Cong, en Little Dragon.

Zaten nog bij de nieuwe lading Dournamen: Juicy, FùGù Mango, Bagarre, L'Impératrice, Goldlink & 070 Snake aan het affiche toevoegen, Rich Brian, Paula Temple & Rebekka, Umwelt, Mind Against, Adraitique, Chelsea Wolfe, Kadavar, Pallbearer, Eyehategod, U-Roy[& Mad Professor], Ken Boothe, Channel One, Biga*Ranx en Hollie Cook.

De week daarvoor is het verzamelen geblazen in Luik voor Les Ardentes (5 t.e.m. 8 juli), dat eerder al namen als Massive Attack en Wiz Khalifa aankondigde. Op 5 juli versterken Moon Hooch en het Belgische Atomic Spliff de affiche, op 6 juli Binker and Moses, Meute en Sevdaliza. Op 7 juli noteren wij Renegade Brass Band en Omar Souleyman bij in onze agenda. De slotdag werd dan weer uitgebreid met The Comet Is Coming, het ensemble van Shabaka Hutchings, en Therapie Taxi.

Tot slot kondigde ook Couleur Café (29 juni t.e.m. 1 juli) verse namen aan: Alborosie, Amadou & Mariam, George Clinton, Residente, Calle 13, Juicy, Fields & The Expressions, Tarrus Riley, Dean Fraser & Blak Soil en Metà Metà.