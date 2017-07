Fender brengt gitaar in samenwerking met Radiohead op de markt

Om de zomer feestelijk in te luiden heeft Fender de EOB Sustainer Stratocaster aangekondigd, een gitaar ontworpen in samenwerking met Radioheads Ed O'Brien. De gitaar heeft onder meer een Fernandes Sustainer pickup in de nek - waar meteen ook de naam van het model vandaan komt. Volgens opmerkzame fans heeft O'Brien zijn nieuwe speeltje al meegenomen op de A Moon Shaped Pool-tour.

O'Brien vervoegt met zijn eigen signature Fendergitaar het lange lijstje namen (waaronder Eric Clapton, Billy Corgan en Jeff Beck) die al in zee gingen met de wereldberoemde gitaarbouwer. Hij is het eerste Radioheadbandlid dat zijn visie verleende aan Fender.

Er wordt verwacht dat de EOB Sustainer Stratocaster vanaf november te koop zal zijn.