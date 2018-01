Fatboy Slim en vijftien andere namen aangekondigd voor Tomorrowland

Tomorrowland is al enkele dagen met namen aan het strooien. Ook donderdag kwamen er weer heel wat dj's bij op de affiche van het dancefestival in Boom, zestien om precies te zijn. De grootste blikvangers zijn Armand Van Helden en Fatboy Slim. Daarnaast zit er bij de nieuwe namen heel wat lekkers voor de liefhebbers van techno en aanverwanten met Len Faki, Maceo Plex, Nina Kraviz, Luciano en Ricardo Villalobos. Vullen de affiche nog aan: Above & Beyond, Korsakoff, Gunz for Hire, Mambo Brothers, Oliver Heldens, Paul Oakenfold, Simon Patterson, Wildstylez, Yves Deruyter en Yves V.

De rest van de line-up wijst er tot nu toe op dat Tomorrowland een breder muzikaal spectrum dan ooit wil bestrijken. Zo introduceert de organisatie een hiphop stage, met French Montana als eerste grote naam. De organisatie belooft de volgende dagen nog enkele grote hiphopacts aan te kondigen.

Tomorrowland, dat dit jaar als thema The Story of Planaxis heeft, vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 22 juli en van 27 tot en met 29 juli. De Belgische voorverkoop gaat van start op 27 januari om 11 uur, de wereldwijde voorverkoop dezelfde dag om 17 uur. De rest van de tickets gaat in verkoop op 3 februari om 17 uur. Alle info vindt u hier.