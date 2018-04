En ineens was daar een nieuwe song van Kanye West

Kanye West heeft in de nacht vrijdag op zaterdag een nieuw nummer op de wereld losgelaten. Lift Yourself, te beluisteren op de website van de rapper.

Het is het voorlopige hoogtepunt van de terugkeer van Kanye West op Twitter, na bijna een jaar radiostilte. In de twee weken dat hij intussen weer tweet, kondigde hij niet alleen een solo-album aan, maar lanceerde hij ook Kids See Ghost, een project met Kid Cudi, én vertelde hij dat hij de volgende albums van Pusha T, Nas én Teyana Taylor gaat producen. Als alles verloopt zoals Kanye het heeft getweet, komen al die platen de volgende twee maanden uit. En o ja, hij werkt ook nog aan een filosofisch boek.

Door al dat nieuws is de Twitter-comeback van Kanye nu al een van de meest gemediatiseerde gebeurtenissen van het muzikale jaar, maar wat we van die aankondigingen serieus moeten nemen, is nog maar zeer de vraag. In de aanloop naar zijn meest recente album, The Life of Pablo uit 2016, kondigde West het album op sociale media eerst aan als So Help Me God en SWISH, veranderde hij meermaals de tracklist en verlaatte hij de releasedatum, ook al had hij die al gedeeld met de wereld.

Samenzitten met Tim Cook

Kanye zou Kanye niet zijn mocht hij tussen de lanceringen door niet wat straffe uitspraken doen. Voormalig Amerikaans president Barack Obama ("die op acht jaar tijd niets had veranderd in Chicago") kreeg de wind van voren, voor Hillary Clinton ("Ik hou ook van Hillary") en Apple-CEO Tim Cook ("Ik zou graag eens met hem samenzitten. Ik heb wel wat ideeën") was hij liever.

Ook de huidige Amerikaanse president Donald Trump kreeg een paar bewonderende tweets aan zijn adres: 'Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar het grote publiek kan er niet voor zorgen dat ik niet van hem hou. Hij is mijn broer. Ik hou van iedereen.'

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Niet veel later tweette West dat zijn vrouw, model Kim Kardashian, hem net had gebeld. 'Ze wou dat ik het aan iedereen duidelijk maakte. Ik ben het niet eens met alles dat Trump doet. Ik ben het niet voor 100 procent eens met iemand anders dan mezelf.' Om dan later alsnog een foto van zijn gesigneerde Make American Great Again-pet te delen.

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

En dan is er nog de vraag die veel van Kanyes volgers bezig houdt: wil de rapper een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap en zo ja, wanneer? In 2015 en 2016 liet hij meer dan eens vallen dat hij zich kandidaat zou stellen in 2020, na zijn Twitterpauze lijkt hij eerder te mikken op 2024.