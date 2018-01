Elton John kondigt zijn laatste tournee aan

'Na deze tour, ga ik niet meer touren'. Dat kondigde Elton John woensdag aan in New York. Een laatste wereldtournee dus, maar hij stopt niet met muziek maken.

De wereldtournee start in september en zal drie jaar duren. De 'Farewell, Yellow Brick Road'-tour houdt 300 keer halt, onder meer in het Antwerpse Sportpaleis. Het optreden is op 23 mei 2019, de ticketverkoop start op 9 februari.

Sir Elton John beloofde 'verder creatief' te zijn en muziek te blijven maken. 'Ik hoop muziek te kunnen blijven maken tot mijn dood', zei hij op een persconferentie. Hij onthulde er ook dat hij deze beslissing al in 2015 genomen heeft. Zijn echtgenoot en hun twee kinderen komen op de eerste plaats. Dat de beslissing om te stoppen met touren met recente gezondheidsproblemen te maken heeft, wuifde hij weg. 'Als je 300 shows geeft, ben je niet ziek', beklemtoonde hij.

Elton John, ofte Reginald Kenneth Dwight, is al zowat een halve eeuw succesvol in de muziekbusiness en heeft meer dan 225 miljoen albums verkocht. Veel van zijn hits zoals 'Candle in the Wind' en 'Your Song' zijn klassiekers geworden.