Elektronicaproducer Hiele stapt buiten zijn comfortzone: 'Ik hoor liever lelijke muziek dan mooie'

'Composer, performer, explorer of synthetic and acousmatic music', staat er bij wijze van bio te lezen op zijn Bandcamppagina. Met zijn eigenzinnige elektronica is Roman Hiele al enkele jaren vaste klant in ones to watch-lijstjes. Tijdens een residentie in deSingel creëerde hij Bin frei, een spectraal klankspel waarin elektronica in dialoog gaat met een operazangeres.

