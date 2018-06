Eerste drummer van Elvis Presley overleden

D.J. Fontana, de eerste drummer van Elvis Presley, is woensdag overleden. Dat heeft zijn zoon David Fontana donderdag gemeld via Facebook. Fontana was 87 jaar oud.

D.J. (Dominic James) Fontana ontmoette Presley in 1954 en vormde met gitarist Scotty Moore en bassist Bill Black jarenlang diens eerste band, The Blue Moon Boys. Fontana speelde mee op 460 Elvisnummers, waaronder hits als Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Jailhouse Rock, Return To Sender en Viva Las Vegas.

Het muziekblad Rolling Stone plaatste Fontana op dertien in zijn lijst van beste drummers aller tijden, voor legendes als Steve Gadd en Buddy Rich. In het magazine prees Levon Helm, drummer van The Band, hem voor zijn ongelooflijke snelheid en techniek. Samen met Bill Black kreeg hij in 2009 een plaatsje in de Rock and Roll Hall of Fame voor achtergrondmuzikanten.