Eefje de Visser vervolledigt line-up Deep In The Woods-festival

De Utrechtse Eefje de Visser heeft een opvolger voor haar derde album Nachtlicht, door Knack Focus omschreven als 'muzikale poëzie waar geen opzichtige ganzenveer aan te pas komt', in de steigers staan. Haar concert op Deep In The Woods kadert in de solotour die ze sinds begin 2018 onderneemt, en waarbij ze in haar eentje synths, drumcomputers, een gitaar en een loopstation hanteert. De Visser is de eerste Nederlandstalige artieste die de bossen van Massembre aandoet.

Nog toegevoegd aan de affiche: onze landgenote Zoë McPherson, een producer die op Deep In The Woods 'een op maat gemaakte set vol vocale texturen en polyritmiek' zal brengen, en de elektronische muzikanten van The Angströmers, die Haïtiaanse Vodou komen spelen.

Eerder werden onder meer Luwten (de Nederlandse buzzband van Tessa Douwstra), de Gentse groep Yuko (met ooit nog Jasper Maekelberg in de rangen) en Chris & Charlie (het project rond WWWater-zangeres Charlotte en mama Christiane Adigéry) al bevestigd voor Deep In The Woods. Kort voor aanvang van het festival zal nog een surprise act aangekondigd werden.