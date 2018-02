Editors, The National, Kraftwerk 3-D en dEUS op TW Classic 2018

Onder meer Editors, The National, Kraftwerk 3-D en dEUS zullen op zaterdag 14 juli op TW Classic in het Festivalpark in Werchter staan. De affiche wordt later nog met drie namen aangevuld.

Editors en Werchter zijn een match made in heaven. In 2008 spelen ze het 1000ste concert in de geschiedenis van het festival, nog twee jaar later maken ze er een hit. 'No Sound But The Wind - live at Rock Werchter 2010' wordt een gouden single en haalt de eerste plaats in de Ultratop. De liefde en de toewijding van de Belgen wordt er enkel groter op.

Het is dit jaar dik prijs. Album zes 'Violence' verschijnt op 9 maart. De groep zelf is ook enthousiast: 'Editors has a deep and rich history with the Werchter site and we are absolutely thrilled to be asked to headline the 2018 TW Classic - not just to close the show on one of our favourite festival grounds but also to share the stage with a bunch of artists whose work we love and respect, in what will surely be one of the gigs of the summer!'

The National is een groep die grote menigtes beroert. De vaandeldragers van de Amerikaanse indierock. Een bijzonder straffe live act. Vanaf het derde album 'Alligator' (2005) presteert The National op een zeer hoog niveau. Een nieuwe klassegroep staat op. 'High violet' (2010) brengt de groep ook het verdiende commercieel succes. En met hun jongste 'Sleep Well Beast' (2017) halen de Amerikanen hun eerste grote prijs binnen. Het album wint een Grammy Award voor 'Best Alternative Music Album'.

Ook Kraftwerk mocht vorige maand een Grammy (Best dance/electronic album) ophalen voor hun '3-D The Catalogue', een hightech herwerking van hun albums. In 2014 haalden de Duitsers al een Lifetime Achievement Award op in LA. Terecht. Want de geschiedenis van de moderne popmuziek zou er zonder Kraftwerk mogelijk heel anders hebben uitgezien. Volgens heel wat kenners is hun invloed zelfs groter en zeker breder dan die van The Beatles. De electropioniers brengen hun 3-D show naar TW Classic. Een uniek concert. En niet alleen omdat elke festivalbezoeker een 3-D bril zal opzetten. Een 3-D concert is 'Gesamtkunstwerk', een waar samenkomen van muziek en performancekunst.

dEUS is een cruciale groep. Het beste wat de Belgische popmuziek ooit is overkomen. Om wat ze presteert, om het geloof dat ze heeft verspreid. dEUS tekende als eerste Belgische rockgroep een contract bij een grote Britse platenfirma. De groep stond als eerste op grote buitenlandse festivals. De vijf van Antwerpen keren na een onderbreking van anderhalf jaar terug voor een grote viering op vertrouwd terrein. Met nieuwe gitarist Bruno De Groote.

Tickets voor TW Classic 2018 zijn vanaf vrijdag 9 februari om 10u te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een ticket voor TW Classic 2017 kost 82 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage) in voorverkoop.