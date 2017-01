Ed Sheeran brengt twee nieuwe nummers uit

Vrijdagochtend in alle vroegte werden de twee songs beschikbaar gesteld voor streaming en download, meteen Ed Sheerans eerste studio-opnamen sedert zijn album X in 2014.

Sheeran schreef erbij: "Hallo 2017! Ik heb hard gewerkt aan nieuwe materiaal en ik hoop dat jullie er net zo enthousiast over zijn als ik. Ik wilde echt twee verschillende kanten van mijn muziek laten horen die me allebei even hard boeien. Dus koos ik ervoor om twee nummers tegelijk uit te brengen. Ik sta te trappelen om terug te komen."

Castle on the Hill is geschreven door Sheeran en Benny Blanco, en geproduceerd door deze laatste. Shape of you werd geschreven met Johnny McDaid en Steve Mac en heeft een meer klassieke Sheeran-sound.