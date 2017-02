Drake-slang voor dummies (en voor diehardfans)

VOOR BEGINNERS:

Yolo

Ja, #yolo is Drakes schuld. Of toch deels. De term bestond al enkele jaren - tv-persoonlijkheid Adam Mesh gebruikte hem in 2004 voor het eerst -, maar het is Drizzy die hem populariseerde. Meer bepaald in The Motto, een bonusnummer van zijn tweede album Take Care: 'You only live once: that's the motto, nigga, YOLO.'

Toen Macy's de uitspraak achteraf op t-shirts begon te printen, voelde Drake zich minder #yolo en eiste hij een vergoeding van de winkelketen. Zonder resultaat, weliswaar.

0 to 100

Drake was opnieuw niet de eerste die de omslag van kalm naar energiek vergeleek met de acceleratietijd van een auto. Rihanna deed het al in monsterhit Shut Up And Drive, alleen drukte ze dat toen in mijlen uit: 'Cause I'm 0 to 60 in three point five.' Omdat Drake uit Canada komt en ze daar kilometers gebruiken, maakte hij er '0 to 100' van in de openingsregels van zijn hitsingle 0 to 100 / The Catch Up: 'Fuck bein' on some chill shit. We go 0 to 100, nigga, real quick.' Sindsdien doet '0 to 100' het beter dan '0 to 60'.

VOOR WIE ENKEL DE HITS KENT:

The 6

6 Man, 6 God, You & The 6: wat heeft Drizzy toch met het cijfer zes? Jimmy Fallon vroeg het hem in The Tonight Show. Bleek dat hij ermee naar zijn moederstad Toronto verwijst. 'Onze postcode is 416. We twijfelden een tijdje om voor 'The 4' te gaan, maar ik verkoos 'The 6'.' In Toronto waren ze daar niet echt mee opgezet. De Toronto Star schreef dat Drake 'de stad in een identiteitscrisis duwde' en BlogTO noemde hem 'een aandachtzoeker'. Hoe dan ook, het is wachten op de eerste Belgische rapper die Brussel 'The 1' begint te noemen.

Lit

Volgens de online-encyclopedie Merriam-Webster gebruikte een Britse schrijver in 1918 al het woord 'lit' als synoniem voor 'dronken'. Maar de hiphop gaf wel een aanvullende betekenis aan dat woord: ook een omgeving zou 'lit' en dus opwindend kunnen zijn. Rapper A$AP Rocky bracht in 2011 al een nummer met de titel 'Get Lit' uit, maar pas na Drakes feature op iLoveMakonnens Grammy-genomineerde megahit Tuesday werd 'lit' in beide betekenissen werkelijk een populair begrip: 'Bring the juice, we about to get lit!'

VOOR DIEHARDFANS:

Woes

'I am running through the 6 with my woes!' spuwt Drizzy in Know Yourself, een song op zijn mixtape If You're Reading This It's Too Late. 'The 6' kennen we al, maar wie zijn die woes?

Drake zelf heeft er nooit een verklaring voor gegeven. Devontée, een collega-rapper uit Toronto, deed het wél. 'Woe staat voor 'working on excellence'. Al mijn vrienden zijn mijn woes.' En dus rapt Drake: 'ik loop met mijn vrienden door Toronto.' Maar dat klinkt natuurlijk minder swag.

(Waste) Yute

Drake eert Toronto niet alleen door de stad een stoere nieuwe naam te geven, maar ook door het lokale dialect over te nemen. Zoals in Know Yourself: 'Hol it yute, hol it, hol it, hol it, hol it, hol it. They sleepin' in the streets. Shaky warrior.' Klinkt eerder reggae dan rap, niet? En wat blijkt? In de jaren zestig en zeventig zijn heel wat mensen vanwege een gunstige immigratiewet van de Caraïben naar Toronto verhuisd, wat de lokale cultuur tot op vandaag tekent. Drake gebruikte de afgelopen jaren steeds meer woorden die zijn afgeleid uit dat Jamaicaanse Patois. 'Yute', bijvoorbeeld, wat 'jongeling' betekent. In de Views-track Keep The Family Close heeft Drizzy het over 'waste yute', wat dus staat voor 'jeugd die haar tijd verspilt'.

Ting

Nog zo'n woord uit het Jamaicaanse Patois is 'ting', te horen in Cameras uit Drakes tweede langspeler Take Care: 'Come and holla at me, before I'm on to the next ting.' Met een 'ting' bedoelt hij geen 'ding', maar wel iemand met wie je enkel plezier beleeft en dus geen serieuze relatie hebt. Hij gebruikt het woord ook in Tuesday en Sneakin van zijn komende album More Life, en in Controlla uit Views: 'I'm never on a waste ting shorty, I do it how you say you want it.' Anders gezegd: Drake verdoet zijn tijd niet aan inhoudsloze vrouwen die niet weten wat ze willen.

BIS:

Draking

Géén woord dat Drake zelf heeft gebruikt, maar hij is er natuurlijk wel verantwoordelijk voor. De Urban Dictionary definieert draking als 'een woord gebaseerd op rapper Drake, dat gebruikt wordt wanneer iemand zich erg emotioneel gedraagt. Bellen naar een ex is daar een perfect voorbeeld van.' En dat leidde tot enkele fantastische memes, zoals deze en deze.