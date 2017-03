Drake's nieuwste album 'More Life' is geen echt album

Een playlist dus, waarmee het r&b icoon handig inspeelt op deze streamingtijden waarin het succes van Spotify en Tidal een hoge vlucht neemt. Door een verzameling songs als afspeellijst uit te brengen, overbrugt hij naar eigen zeggen de leegte tussen grote releases. Als koning van de clicks en streams moet Drake zijn online momentum immers gaande houden, zijn fans lijken een aanhoudende honger naar nieuw materiaal te hebben.

Het is echter niet duidelijk wat nu precies het verschil is tussen een album, een playlist of een mixtape. Van die laatste maakte Drake er trouwens ook al vier, naar analogie met hoe rappers back in the days hun muziek uitdeelden op cassettes. Net zoals die mixtapes is More Life een verzameling eigen nummers, geproduced door bevriende artiesten als Kanye West en Boi-1da. Gastrappers als Young Thug en de Londense Giggs krijgen de ruimte om zich naast Drake in de spotlight te manoeuvreren.

Wat nu ook de juiste semantiek van deze nieuwe format mag zijn, Drake weet perfect in te spelen op het digitale tijdperk. Achter More Life zit vooral een slimme marketingmachine die inspeelt op de korte aandachtspanne waar de moderne muziekindustrie steeds vaker mee te kampen heeft. Met 22 nummers is dit 'tussentijds project' evenwel geen snelle snack geworden.

Hoe Drake de muziekwereld stukje bij beetje naar zijn hand zette, kon u eerder al lezen in hoe softie Drake de hiphoptroon veroverde

Uit More Life loste de popster in oktober al de single Fake Love: