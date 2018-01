Down The Rabbit Hole kondigt onder meer Anderson .Paak en MGMT aan

Down The Rabbit Hole is dit jaar pas aan zijn vijfde editie toe, maar legt jaar na jaar straffere line-ups voor. Zo kondigde de organisatie voor 2018 al onder meer Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, David Byrne, Fink, Franz Ferdinand, Nils Frahm, Odesza, Tamino, J. Bernardt en Sampha aan

Daar komt nu een hele hoop schoon muzikaal volk bij. De grootste blikvanger is rapper, zanger en allround funkateer Anderson .Paak met zijn Free Nationals. Verder is het uitkijken naar Fever Ray, de naam waaronder Karin Dreijer van The Knife weer solo aa nde slag is gegaan, en MGMT, dat warempel weer fris lijkt te klinken na enkele meer middelmatige albums.

De rest van de nieuw aangekondigde namen: Leon Bridges, Curtis Harding, De jeugd van tegenwoordig, First Aid Kit, Jungle, St. Vincent, The Breeders, Tom Misch, Wende, I-F, Joe Goddard, Kokoko!, Moses Sumney, Muyayo Rif en Palmbomen II naar Beuningen komen, waar Down The Rabbit Hole van 29 juni t.e.m. 1 juli plaatsvindt.

