Dour pakt uit met Mogwai, The Chemical Brothers en 22 andere namen

De organisatie van Dour heeft donderdag 24 nieuwe namen aangekondigd die deze zomer op het Waalse festival zullen spelen. Opvallend is de komst van The Chemical Brothers. Het Britse deejayduo scoorde in de bijna drie decennia dat ze bestaan al heel wat hits, maar brachten sinds 2015 geen plaat meer uit.

De rest van de line-up oogt, zoals altijd bij Dour, gevarieerd.

Action Bronson

Cashmere Cat

Daphni

Dead Cross (de band van Mike Patton en Slayer-drummer Dave Lombardo)

Denzel Curry

Fatima Yamaha

Floating Points

Mick Jenkins

Ministry

Modeselektor

Mogwai

Mount Kimbie

Pan-Pot

Polo&Pan

Princess Nokia

Protoje & The Indiggnation

Recondite

Rødhåd

Shame

Talaboman

Thee Oh Sees

Zeal and Ardor

Eerder werden Mura Masa, Tyler, The Creator, alt-J, Amelie Lens,Ben Klock, Ben UFO, Black Sun Empire ft. Multiplex MC, Ho99o9, Hugo TSR, I Hate Models, Joey Bada$$, Nils Frahm, ODESZA en Paul Kalkbrenner al op de affiche gedropt. Dour vindt plaats van 11 tot en met 15 juli 2018. Tickets en info vindt u hier.