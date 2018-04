Dotan over gebruik nepprofielen op sociale media: 'Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker'

De Volkskrant ontdekte dat achter de accounts van tenminste 140 volgers van Dotan op Facebook, Twitter en Instagram helemaal geen bestaande fans schuilgaan, maar verzonnen personen waarbij de foto's willekeurig van het internet werden geplukt. Zo blijkt de foto bij het account van Dotan-fan Kelly Vermeer afkomstig van een in 2005 overleden Vlaamse. Haar nabestaanden wisten niets van het gebruik van haar foto.

De accounts op sociale media werden gebruikt om de zanger na elk optreden te prijzen, muziekwedstrijden te beïnvloeden, andere artiesten negatief af te schilderen en verzonnen positieve verhalen over Dotan de wereld in te sturen.

Argwaan

Door zo'n verzonnen verhaal kwam de zaak aan het rollen. In juli 2017 twitterde Dotan over een ontmoeting in een vliegtuig. Naast hem zat een vrouw naar zijn muziek te luisteren, maar ze herkende hem niet. Bij het verlaten van het vliegtuig gaf hij de vrouw een briefje met zijn mailadres waarop de vrouw, ene Alicia, de zanger een bericht stuurde om hem haar excuses aan te bieden.

Het verhaal wekte zoveel argwaan bij de Volkskrant dat twee journalisten een onderzoek startten. De argwaan blijkt terecht: Alicia en de ontmoeting in het vliegtuig blijken volledig verzonnen. En dat is niet het enige. Ook andere positieve verhalen over Dotan zijn niet waar.

Zo ook het verhaal over Karel Leegwater en zijn doodzieke broertje Aron die aan leukemie lijdt. Aron wilde Dotan na een concert in Ziggo Dome dolgraag ontmoeten, maar door de duizenden fans die zich na afloop van het optreden rondom de zanger verzamelden, leek een 'meet and greet' er niet van te komen. Aron was dan ook dolgelukkig toen Dotan op het raampje van hun auto tikte toen Karel en hij net naar huis wilden rijden. Hij had van de beveiliging het verhaal over Aron gehoord en wilde de wens van de jongen in vervulling laten gaan. Later stuurt Dotan Aron nog een persoonlijke videoboodschap.

Het verhaal dat Karel Leegwater erover op Facebook schrijft, wordt massaal gedeeld en diverse media besteden er aandacht aan. Maar het verhaal is volledig verzonnen. Dotan zelf geeft toe dat hij Karel en Aron nooit ontmoet heeft en dat het verhaal helemaal langs hem heen is gegaan omdat hij toen op vakantie was.

Wikipedia

De voormalige persoonlijke assistente van Dotan bekent aan de Volkskrant dat ze 45 profielen op sociale media heeft verzonnen, maar volgens haar deed ze dat in opdracht van Dotan zelf. Dat zou blijken uit een mailwisseling. Ook moest ze, nadat Dotan op de radio te horen was geweest, massaal met de nepaccounts positief reageren. De assistente zit ook achter een van de accounts die zo vaak de Wikipedia van Dotan op een positieve manier wilde aanpassen dat ze geblokkeerd werden door de beheerders van de encyclopedie.

De Volkskrant confronteerde Dotan zelf met de bevindingen van het onderzoek. Hij liet in eerste instantie weten zich rot geschrokken te zijn en er nooit eerder van gehoord te hebben. Hij wil al zijn sociale profielen opschonen: 'Ook als dat betekent dat ik geen social media meer heb of met 1 volger moet beginnen. Dat is dan maar zo. Ik wil gewoon niet dat dit te vinden is op mijn pagina's. Ik wil dat dit verdwijnt. Ik word er misselijk van als ik dit zie.'

'Naïef, ambitieus en onzeker'

Pas op maandag, twee dagen na de onthullingen, plaatste Dotan een video op Facebook waarin hij toegeeft dat hij nepprofielen gebruikt heeft. 'Dit is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker, denk ik.'

Zanger Dotan geeft bedrog toe Zanger Dotan heeft op Facebook toegegeven dat hij nep-volgers heeft ingezet om zijn eigen werk te promoten. "Ik was heel naïef en veel te ambitieus." → nos.nl/l/2227621 Geplaatst door NOS op maandag 16 april 2018

Dotan zegt dat hij afstand neemt van het verhaal van de leukemiepatiënt. 'Dit is iets waar ik absoluut afstand van doe, wat niet uit mijn hoofd komt, wat ik niet heb geschreven. Ik snap dat mensen boos zijn op mij', stelt de zanger, die toegeeft dat hij hier had tegen moeten optreden. 'Ik vind het erg dat een paar van dit soort berichten lange tijd onder mijn post hebben gestaan.'

De zanger kondigde aan dat hij nu al zijn profielen op de sociale media zal leeg halen. 'Verder weet ik nog niet wat de toekomst mij gaat brengen. Ik wil hard aan de bak met mezelf en hoop dat ik op een dag de muziek kan laten spreken.'