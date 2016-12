Donald Trump weigert optreden van Andrea Bocelli op inauguratie

Op 20 januari wordt Donald Trump officieel geïnaugureerd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Daar hoort uiteraard een groots opgezette ceremonie bij met heel wat muzikale artiesten. Een probleem voor Trump, want de meeste artiesten tuimelden tijdens de verkiezingscampagne over elkaar heen om toch maar hun steun voor de Democratische kandidaat Hillary Clinton uit te spreken, van Beyoncé en Justin Timberlake tot Pharrell Williams en Miley Cyrus.

Er ligt op dit moment nog maar één naam vast: Jackie Evancho, een 16-jarige zangeres uit America's Got Talent die haar versie van het Amerikaanse volkslied zal brengen. Even leek het erop dat Andrea Bocelli zou optreden, maar het team van Trump heeft een verzoek van de Italiaanse tenor geweigerd. Althans, dat zegt Thomas J. Barrack Junior, de woordvoerder van het comité dat Trumps inauguratie in goede banen moet leiden. 'Dank je voor het aanbod', zou Trump volgens muzieksite Consequence of Sound tegen Bocelli hebben gezegd. 'Je bent mijn vriend, je bent altijd welkom in het Witte Huis.'

Verder komen altijd dezelfde namen terug om op te treden: Kid Rock, Ted Nugent - een hardrockzanger die pleit voor vrij wapenbezit - en countryzanger Garth Brooks. Elton John, een van de favoriete artiesten van Trump, bedankte zelf voor de eer. Of Trump al een verzoek gestuurd heeft naar de andere sterren die hem steunden tijdens de campagne, zoals Jesse Hughes van Eagles of Death Metal en Gene Simmons van Kiss, is niet duidelijk