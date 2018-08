Dit zijn onze 6 fris gewassen aanraders voor Laundry Day

Bjarki (16:30 - 18:00 uur, Ampere)

Het gaat goed met de techno, dank u. Het genre palmt maar liefst twee van de acht Laundry Day-podia in, gecureerd door de Antwerpse clubs Labyrinth en Ampere. Die laatste club programmeert onder anderen Bjarki Sigurdarson, een IJslander van wie we nu al drie jaar tegen iedereen proberen uit te leggen dat ie véél meer is dan zijn kurkdroge dansvloerstamper I Wanna Go Bang. Meer zelfs, vaak speelt Sigurdarson het nummer niet eens. Of in een verschroeiend snelle gabberversie, tussen obscure house en nog obscuurdere elektro. Voor wie daarna nog verder wil boîten: veteranen Ben Klock, Jeff Mills, Patrice Bäumel, Fritz Kalkbrenner én Richie Hawtin spelen die avond nog ten dans, achter en tegenover elkaar. Alles kaputt!





K1D (15:00 - 15:30 uur, Fire Is Gold)

Als K1D rapt dat hij van 'the 91' komt, bedoelt hij gewoon Sint-Niklaas. Niet bepaald het Compton van Vlaanderen, maar de hypeman van Woody Smalls laat zijn triplet raps wel flowen als Migos en hotsebotst over het podium als Rae Sremmurd. Amerikaanser dan dit wordt de belhop niet meer.





SBMG (17:30 - 18:00 uur, TopNotch)

Voorlopig moeten de Belgische hiphoppers qua populariteit het nog steeds zwaar afleggen tegen hun Nederlandse collega's. De Jeugd van Tegenwoordig is stilaan royalty en hoe populair Broederliefde, Lil Kleine en Bizzey zijn, vraag je maar aan een tiener naar keuze. We zetten er vrij veel doekoe op in dat Chivv en Henkie T, samen het duo SBMG, snel dezelfde richting op zullen gaan in ons land. Single Miljonair, een patserige oorwurm met Lil Kleine, Boef én Ronnie Flex, is al aan haar opmars in onze hitlijsten bezig.





Nadia Rose (19:15 - 20 uur, Casa Bacardí)

Enkele jaren geleden combineerde Nadia Rose haar studies nog met shifts van twaalf uur in een gokkantoor. Vandaag gaat ze dankzij haar vijfde plaats in The BBC Sound of 2017 door het leven als rijzende ster in de grime, haar neef Stormzy achterna. Bereid je voor op tonnen energie en loeistrakke rhymes met hoog tongue-in-cheekgehalte.





Rheinzand (17:30 - 18:15 uur, Super 8 Social Club)

Men neme één alleskunner uit Das Pop, één zangeres, de drummer van dEUS, de bassist van Manngold en de helft van het Gentse dj-duo The Glimmers. Goed roeren, een nachtje laten rusten, afwerken met een royale scheut psychedelische funk en daar is Rheinzand, het vehikel waarmee Reinhard Vanbergen en Charlotte Caluwaerts resoluut op uw lendenen mikken. Moeder, moet er nog Rheinzand zijn?







Yusuf (14:00 - 14:45 uur, Super 8 Social Club)

Wie James Blake in Google Translate gooit en op 'Nederlands' klikt, leest Jonas Steurs, synoniem Yusuf. De jonge Leuvenaar beschildert zijn porseleinen liedjes met likjes delay, streepjes synthesizer en af en toe een stipje percussie waar je het niet verwacht. Het resultaat, waarmee hij dit jaar bij de beste acht van De Nieuwe Lichting geraakte, noemt hij zelf biblical electropop, vermoedelijk omdat wie het hoort, zijn blik dankbaar ten hemel richt.