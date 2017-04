Dit zijn de winnaars van de eerste Vinyl Frontier Awards

Zijn de MIA's bedoeld voor de mainstream-luisteraar en de Red Bull Elektropedia Awards voor de elektro-hiphopfanaten, dan zijn de Vinyl Frontier Awards in het leven geroepen voor de muzikale fijnproever met een liefde voor vinyl. Red Bull Elektropedia's onlineplatform Belgium: The Vinyl Frontier bekroont met deze eerste VFA-editie twaalf Belgische platen die het afgelopen jaar - tussen maart 2016 en maart 2017 - verschenen zijn. Een 21-koppige professionele jury selecteerde telkens drie winnaars in vier categorieën.

In de categorie beste album vielen Melanie De Biasio ('Blackened Cities'), TaxiWars ('Fever') en Het Zesde Metaal ('Calais') in de prijzen. De Vinyl Award voor beste debuutalbum ging naar BRUTUS ('BURST'), Paper Hats ('PH02') en Warhaus ('We Fucked A Flame Into Being'). Winnaars in de categorie Best Reissue zijn Alain Pierre ('Jan Zonder Vrees'), Evil Superstars ('Boogie-Children-R-Us') en Jean Hoyoux ('Planètes').

Ook het beste artwork werd in de kijker gezet. Jan Swerts met 'Schaduwland' (artwork door Stijn Felix), Oathbreaker met 'Rheia' (artwork door Jeroen Mylle, Caro Tanghe & WE BECAME AWARE)? en De Portables met 'The Killing Horizon' (artwork door Stijn Anseel) zijn de allereerste winnaars in deze categorie.

De officiële prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 18 april in De Studio in Antwerpen. Record Store Day, de jaarlijkse hoogdag van de platenverzamelaar, wordt over de hele wereld gevierd op zaterdag 22 april.