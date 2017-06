Dit was dag één van Best Kept Secret: dreampop, millionaires en furieuze hiphop

Best Kept Secret is het festival dat de Belgische muziekliefhebber al lang in eigen land verdiende: grootse headliners, onontgonnen indieparels en fantastisch eten in een setting die de velden van Werchter en Kiewit goedkoop doet lijken.