Dit was dag drie van Best Kept Secret: een magistraal Radiohead sluit een dijk van een festival af

Goeie muziek is overal te vinden op Best Kept Secret, maar de organisatoren weten dat muziek op tijd en stond ook wel gewoon eens onnozel mag zijn. Pal in het midden van het terrein staat dan ook een potsierlijk, kitscherig prieel opgetrokken waar de hele dag door maar een ding te vinden is: foute karaoke. Denk Evanescence en Spice Girls ("If You Wanna Be My Lover"), gedeclameerd door stemmen die gekeelde varkens aandoenlijk doen klinken. Nogmaals: de hele dag door. Wie dat geen geniaal idee vindt kan ook gewoon zijn innerlijke nerd laven aan een stand waar je gezellig koffie drinkt terwijl je oude Nintendo-games speelt op hun originele console.

