Dit was dag 5 van Gent Jazz, met Kamasi Washington en STUFF.

Hoera.: gedurfde intimiteit (****)

Hoera. was vorig jaar nog winnaar van Jong Jazztalent Gent, maar mocht dit jaar meteen het grote podium van Gent Jazz op. De broers Cools - Bert op gitaar, Stijn aan de drums - zijn natuurlijk al een tijd actief met diverse groepen in het kader van hun eigen Granvat-label, en bassist Dries Laheye maakt op zijn beurt het mooie weer bij onder meer STUFF. Extra gast voor de gelegenheid was Roman Hiele, globetrotter par excellence in de internationale elektroscene. Werd er ook nog bijgesleurd: een 24-koppig zangkoor uit Litouwen, weliswaar volledig ingeblikt en haast onherkenbaar gefilterd als passende aanvulling bij de elektro-akoestische weefsels van de vier heren.

