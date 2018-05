Dit is de toekomst van de Belgische hiphop volgens Couleur Café

Drie jaar geleden kwam de organisatie van het Brusselse festival Couleur Café op het idee om een all-starshow in elkaar te boksen met de grootste aanstormende talenten uit de Belgische hiphop. Onder de naam Niveau 4 en met onder anderen Coely, Stikstof en Roméo Elvis in de line-up werd de eerste editie een overdonderend succes. Ook de opvolger, waarvoor onder anderen TheColorGrey, Darrell Cole en Zwangere Guy werden uitgenodigd, scoorde goed.

Nu heeft Couleur Café bekendgemaakt welke artiesten zullen aantreden op de derde editie. Dat Blu Samu daar bij zit, hoeft niet te verbazen. De rapster, die haar tracks lardeert met likjes soul, is een protegé van Le 77 en Zwangere Guy, allebei vorig jaar in Niveau 4, en dook eind vorig jaar op in allerlei lijstjes van artiesten die dit jaar in het oog moeten worden gehouden.

Nog een portie hiphop met soulful vibes komt van Soul'Art, de groep rond zangeres en actrice Martha Canga Antonio, bekend van Black. Tracks als I Got You en Django halen honderdduizenden streams op Spotify. De band werkte begin dit jaar nog mee aan Aba, een nummer met het Antwerpse hiphopduo SLM voor een actief van Unicef. De Brusselaar Jay MNG, die onlangs nog het voorprogramma van Stikstof verzorgde en opdook in de selectie van de laatste editie van De Nieuwe Lichting, is er ook bij.

Moka Boka en Nixon, die meewerkte aan de soundtrack van Black, zijn voor Vlaamse hiphopfans wellicht nog de grootste blinde vlekken. Andersom is het afwachten hoe Brussel en Franstalig België gaan reageren op de West-Vlaamse teksten van Brihang, in Vlaanderen stilaan een bekende naam. Het betere dj-werk komt net als vorig jaar van Dj Vega (Stikstof) en Junior Goodfellaz (L'Or Du Commun).