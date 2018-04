Dit boek gunt u een blik voor, achter en ónder de schermen van de Kinky Star

'Mijn dagen in de Kinky Star reken ik tot nu toe tot de schoonste in mijn leven', heeft Luc De Vos zaliger ooit gezegd. Hij stond er niet alleen regelmatig op het podium met Gorki, als muzikale veelvraat was De Vos ook vaste toogklant van het staminee op de Gentse Vlasmarkt. Tot aan zijn dood in 2014 kwam hij er graag en gulzig nieuwe internationale en lokale bands monsteren. En zo passeerden er behoorlijk wat de revue, in het podiumcafé dat het voorbije jaar zijn twintigste verjaardag vierde. Alle - álle! - bezoekende artiesten staan nu netjes opgelijst in 20 jaar Kinky Star - Alles wat je je (niet meer) herinnert, een lijvig naslagwerk over alles wat zich 'voor, achter en ónder de schermen' afspeelde in de Kinky Star.

't Hof van Commerce, dat dit jaar niet toevallig ook twintig kaarsjes uitblaast, - zette er zijn eerste stapjes en tekende er zijn eerste platencontract. Het piepjonge Arid speelde er voor eigen publiek, net als destijds pas om de hoek piepende belpoppers als Goose, SX, en Kapitan Korsakov. Onder de vlag van JonGeduld, een coachingtraject voor beginnende artiesten, kregen onder meer Coely, Compact Disc Dummies en Milo Meskens er hun eerste kansen. Vorige zomer braken de mannen van Shht en hun aanhang er tijdens de Gentse Feesten net niet het kot af.

De Kinky Star spiegelde zich aan The Knitting Factory, de legendarische undergroundclub in New York, die ook platenlabel en artistieke vrijhaven was. Het startpunt was een vzw, opgericht als vehikel om de eerste ep uit te brengen van The Sexmachines, met behalve Kinky Star-bezieler Luc Waegeman ook Danny Mommens (later dEUS, tegenwoordig Vive la Fête) en Jan Wygers (later Mauro Pawlowski & The Grooms, tegenwoordig Condor Gruppe) in de rangen. Gaandeweg groeide de organisatie uit tot draaischijf van de Gentse indiescene, steeds trouw aan haar DIY-idealen. Dit tekst-en-beeldverslag spreekt boekdelen: Kinky Star is waar passie, liefde voor de muziek en idealisme uitmondden in een écht alternatief voor de platgetreden paden van het Gentse nachtleven. In de woorden van Dirk Roofthooft: 'Kinky Star is een geil café.'