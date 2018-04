Dirk heeft de slechtste videoclip van het jaar gemaakt. En de band is er nog trots op ook

Platen worden in voorbarige eindejaarslijstjes gedropt om te sterven, maar we kunnen er niet omheen dat nog maar weinig Belgische debuten ons in 2018 zo midscheeps hebben geraakt als Album, de achtdelige brok steenhard nihilisme waarmee de Gentse band Dirk, gestileerd als dirk., definitief de kroegen rond het Sint-Jacobsplein is ontstegen.

De derde single uit de plaat, Fuckup, is net als de twee vorige een illustratie van hoe je soms iets nog beter kunt maken door er een fikse hoek af te bijten. Onder een vuig laagje van gitaristiek gerammel zit een kampvuurwaardige song. I only hate myself when I fuck things up / And I fuck things up all the time: het is niks voor onder een Instagramfoto, maar blijven hangen doet het wel.

Bij een nummer over dingen naar de radijzen helpen hoort een slechte clip, vonden zanger Jelle Denturck en zijn metgezellen, om niet te zeggen de slechtste video van het jaar. Ze zochten en vonden partners in crime in het bevriende productiehuis Spookstad, die een wacko gekadreerde en onscherpe video afleverden. In de eerste versie liepen beeld en klank nog synchroon, maar zelfs dat werd uiteindelijk nog bewust in de soep gedraaid. 'We hebben hen gezegd: "Als ze je op een sollicatiegesprek ooit naar je slechtste werk vragen, moet je deze clip noemen"', lacht Denturck.

'De moraal is eigenlijk: doe niet te veel je best. Wanneer wij over elke noot beginnen na te denken en het te graag goed willen doen, werkt dat meestal averechts', grijnst de zanger. 'In die zin is het een gunst aan de fans dat wij gestopt zijn met ons best te doen.'

Toen we met Dirk in februari hun album track voor track doorlichtten, was Fuckup een kumbaya-momentje op live-optredens. En dat is niet veranderd, zegt Denturck. 'We vragen ons publiek steevast om die zin zo vals mogelijk mee te kwelen. Zalig hoe honderd man zo vals als een kat staan te tieren dat ze alles verpesten.'