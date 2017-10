'Dictators vind je ook in de petanqueclub': luister hier naar de nieuwe van Boggamasta

Peter Vermeersch is een man van vele muzikale oorlogen. Hij producete de eerste plaat van dEUS, zat ook bij Raymond Van het Groenewoud aan de knoppen en schreef de muziek voor Rosas danst Rosas, de doorbraakvoorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker.

In 1999 stichtte hij de veertienkoppige, licht anarchistische bigband Flat Earth Society (FES) op. Oorspronkelijk hoorde daar gitarist David Bovée bij, maar hij besliste na vier jaar om zich te concentreren op zijn wereldmuziekensemble Think of One.

Toen Bovée en Vermeersch in 2013, op vraag van Theater Aan Zee, gingen jammen met een ensemble Gambiaanse muzikanten, werd de drang om weer samen aan de slag te gaan heel groot. En zie, sinds begin dit jaar zijn de twee muzikale spitsbroeders en de andere FES'ers herenigd in Boggamasta.

De bandnaam, een verbastering van burgemeester, staat voor blazers, grooves, elektronica én verwijst naar een fictieve, megalomane, Gambiaanse dictator. 'Een bedenksel', maakt Vermeersch duidelijk, 'maar wel een figuur waarin je vele anderen kunt herkennen. Hij is een bullebak die vooral veel prietpraat verkoopt. Zulke persoonlijkheden vind je overal: in de politiek, maar evengoed in de petanqueclub.'

Delen 'De mensen moeten het zelf maar uitvlooien. De helft van de teksten van andere rockbands begrijp ik zelf ook niet.' Peter Vermeersch

Alle teksten vertrekken vanuit de Boggamasta of geven kritiek op hem. 'Hij verkoopt het soort lege retoriek dat je vrijwel overal eens hoort. Het verkopen van grote woorden zonder dat daar iets achter zit, is iets heel menselijks', legt de rietblazer uit.

'Ik betrap mezelf er ook weleens op, dus ik ben de laatste die het recht heeft om het aan de kaak te stellen. Veel meer uitleg wil ik er ook niet aan geven, de mensen moeten het zelf maar uitvlooien. De helft van de teksten van andere rockbands begrijp ik zelf ook niet', grijnst Vermeersch.

In oktober volgt er een plaat van Boggamasta, de maand erna zijn er concerten in Oostende, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Tegelijk werkt Vermeersch aan enkele andere projecten, waaronder een nieuw dubbelalbum voor FES dat eind volgend jaar moet verschijnen. 'Ik werk altijd simultaan aan meerdere dingen. Die klitten dan meestal wel samen rond een thema en als de tijd rijp is, breng ik ze uit. Nu moesten we iets gestructureerder werken, want David moest altijd overkomen uit Brazilië, waar hij vaak werkt met plaatselijke muzikanten. Een gelegenheid om alles nog eens goed bij elkaar te schrapen, zeg maar.'

Nu is er al de single Sing Hallelujah, hieronder exclusief te beluisteren. 'Niet typisch voor de plaat, net zoals geen enkel nummer dat is. Het is nogal een diverse verzameling songs', zegt Vermeersch. 'Het is wel het meest catchy nummer.'

Oordeelt u hieronder vooral zelf.