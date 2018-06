Diablo Blvd. stopt ermee en neemt afscheid met show in AB

Diablo Blvd., de rock- en metalband rond Alex Agnew, speelt op 10 december voor de eerste keer een groot concert in de Ancienne Belgique. Het wordt meteen de laatste show van de groep.

'Dit komt voor velen van jullie wellicht als een verrassing', schrijft de band in een verklaring op haar Facebookpagina. 'Zelfs voor ons voelt het onecht aan, omdat we weten dat we een heel belangrijk hoofdstuk in ons leven afsluiten. In de laatste dertien jaar hebben we veel dingen zien komen en gaan, maar hebben we het altijd op onze eigen manier gedaan. Hier is geen negativiteit, alleen maar liefde.'

Diablo Blvd., dat afgelopen weekend nog op Graspop speelde, debuteerde in 2006 met de demo Scarred and Undefeated en bracht daarna nog vier studio-albums uit, waarvan Zero Hour uit 2017 het laatste is. De groep speelde op zowat alle grote festivals en lag de laatste drie jaar onder contract bij Nuclear Blast, het wereldberoemde metallabel waar ook Slayer, Sepultura en Machine Head onder vallen.

De voorverkoop voor de afscheidsshow in de Ancienne Belgique begint op vrijdag 29 juni om 11 uur.