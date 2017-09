Deze band is koud, dansbaar en Belgisch: 'Een bassist moet niet té veel willen doen'

Eén cassette, Rooms on Rooms, en één verse ep, No Hero. Dat is de balans na vijf jaar Tin Fingers, de Antwerpse indiepopband rond Felix Machtelinckx. Wie de geschiedenis van de band kent, weet hoe dat komt: ze is niet snel tevreden. Tin Fingers 1.0 was een pure folkgroep, de tweede incarnatie was het Vlaamse antwoord op The War on Drugs. Vandaag maakt de band dansbare, onderkoelde indiepop met een vintagevibe en is er van de vorige versies geen spoor meer. 'Onze vorige songs hebben we van YouTube gehaald', zegt Machtelinckx. 'Nu heeft iemand die de band ontdekt, meteen een helder beeld.'

...