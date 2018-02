Deze 10 songs hadden we graag meegestuurd met de raket van Elon Musk

Sun Ra - Space Is The Place (1973)

Experimentele jazz met buitenaardse referenties. Na een visionaire ervaring claimde de legendarische componist Sun Ra een alien van Saturnus op vredesmissie te zijn. Ook was hij de muzikale grondlegger van het afro futurisme, een stroming die oude Afrikaanse cultuur combineerde met futuristische visuals en Egyptische outfits . In de gelijknamige sciencefiction film uit 1974 herstelt tijdreiziger Ra het vertrouwen in de mensheid, dankzij de kracht van muziek.

Tangerine Dream - Alpha Centauri (1971)

De elektronische pioniers Tangerine Dream zijn vaandeldragers van de Krautrock, het genre dat rond 1970 een stroming baanbrekende, Duitse bands definieerde. De vaak instrumentale muziek was een mix tussen traditionele en elektronische instrumenten. Voor gitarist Edgar Froese was Alpha Centauri de eerste benoeming van 'Kosmische Musik': lange songs met sfeervolle, breed uitwaaierende klankpaletten. Alpha Centauri -de helderste ster in het heelal Centaur- is slechts één van hun vele referenties naar de ruimte.

Devo - Space Junk (1978)

Een jaar voordat het Amerikaanse ruimtestation Skylab neerstortte in West-Australië, bracht de Amerikaanse new wave band Devo hun debuutplaat uit. Toeval of niet: een van de hoogtepunten is Space Junk, een verhaal over Sally, het meisje dat op ongelukkige wijze geraakt wordt door ruimtepuin.

David Bowie - Starman (1972)

David Bowie's iconische personage Ziggy Stardust is een buitenaardse rockster die de aarde wil redden als boodschapper voor buitenaardse wezens. Op de hitsingle van Bowie's vijfde album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars brengt hij via de radio een boodschap van hoop naar de jeugd, namelijk de redding van de alien Starman. 'There's a starman waiting in the sky / He'd like to come and meet us / But he thinks he'd blow our minds.'

MGMT - We Care (2004)

Nog voor de Amerikaanse rockband MGMT de doorbraak forceerde met hun debuutplaat Oracular Spectacular had het duo al door dat de aanwezigheid van de mensheid maar een druppel op een gloeiende plaat is.

Spiritualized - Always Forgetting With You (The Bridge Song) (2014)

De compilatie Space Project is bijzonder. Speciaal voor Record Store Day gingen artiesten zoals Spiritualized, The Antlers en Beach House aan de slag met opnames die Voyager I en II -de onbemande ruimtesondes van NASA- in de seventies maakte. Wie zich iets wil voorstellen bij het geluid: 'electromagnetic radiation fluctuations in the magnetosphere of the planets, moons, and large asteroids.'

Radiohead - Subterranean Homesick Alien (1997)

'Up above aliens hover / Making home movies for the folks back home'. Thom Yorke fantaseert over aliens die menselijke activiteit vastleggen om thuis te bestuderen. Een metafoor of niet, Subterreanean Homesick Alien staat vol verwijzingen naar buitenaardse wezens die de mensheid een spiegel voorhouden.

Lou Reed - Satellite Of Love(1973)

The Velvet Underground had een hit nodig, dus schreef Reed een nummer over de lancering van een satelliet, wat in 1970 gretig werd opgepikt door het nieuws. Tijdens de opnames van het album Loaded kwam de song niet verder dan een demoversie, maar als soloartiest belandde Satellite Of Love op de klassieker Transformer. Naast een ode aan de lancering voelt het nummer ook aan als een aanklacht tegen de opkomst van technologie, ondanks de spektakelwaarde die dat met zich meebrengt.

Belle & Sebastian - A Space Boy Dream (1998)

Een lucid dream of een stevige trip? Op A Space Boy Dream gaat Belle & Sebastian op reis naar Mars. Niet zomaar een uitstapje: pa en zus gingen mee, in het geval er marsmannetjes hun weg zouden kruisen. Een ode aan de ruimtevaarder? Wat we wél zeker weten is dat het mysterieuze parlando van Stuart David uitstekend samengaat met de psychedelische, jazzy uitspattingen.

Modest Mouse - Space Travel Is Boring (1996)

'Man shot to the moon / I bought a paperback and want to go real soon / I'm shot to the moon / Been there a half an hour, I want to come home soon'.Modest Mouse zijn sowieso al niet de vrolijkste thuis, maar of Space Travel Is Boring gaat over de ruimte of over een teleurstellende drugervaring is voor interpretatie vatbaar.