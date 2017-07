Despacito: irritante popsong of het begin van een prachtig trouwfeestseizoen?

Begin januari brachten Luis Fonsi en Daddy Yankee Despacito uit, een Spaanstalige popballade met invloeden uit de reggaeton - het genre dat u als 'boem-tsj-boem-tsjik' kent. Fonsi is een Puerto Ricaanse zanger met een carrière van twintig jaar, Daddy Yankee is de man achter Gasolina, een nummer uit 2004 over hoe hij de tank van zijn vriendin wilde vullen met zijn benzineslang (vermoedelijk was dat een metafoor). In elk geval: Despacito werd een hit in Zuid-Amerika, alwaar J...