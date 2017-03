deSingel en deFilharmonie slaan de handen in elkaar: 'Straks wordt Amsterdam nog jaloers'

Op 23 maart is het New York Philharmonic te gast in de vernieuwde Elisabethzaal in Antwerpen. Een voorsmaakje van een aparte samenwerking tussen deSingel en deFilharmonie. 'We willen het niveau optrekken en de bezoekers niet vervelen', zeggen Jerry Aerts (directeur deSingel) en Joost Maegerman (intendant deFilharmonie).