Na Rammstein heeft Graspop een tweede headliner klaar: Deep Purple. De hardrockband speelt op zaterdag 17 juni op de Desselse hoogmis van de zware metalen. Het is de eerste keer dat de band naar Graspop komt.

Deep Purple treedt al bijna vijftig jaar op, maar van de huidige bezetting was enkel drummer Ian Paice er toen al bij. De band is vooral bekend van de klassiekers Smoke On The Water en Child In Time.

Wie de heren aan het werk wil zien, kan nu al tickets kopen.