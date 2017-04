Debuutalbum van Balthazar-spin-off J. Bernardt verschijnt op 16 juni

Na Maarten Devoldere (Warhaus) en Simon Casier (Zimmerman) is Deprez de derde Balthazartelg die met een soloalbum op de proppen komt. Eerder loste hij al de singles Calm Down en Wicked Streets, vandaag dropt hij ook de openingstrack uit Running Days, On Fire.

Als J. Bernardt laat Deprez de sixtiespop van Balthazar achter zich en schakelt hij over op r&b, soul, hiphop en elektronica. 'Voor dit project heb ik nagedacht over welke muziek ik zou spelen tijdens een housefeestje', aldus Deprez.

Live wordt de Balthazar-cofrontman bijgestaan door toetsenist Adriaan Van De Velde (Pomrad) en drummer Klaas De Somer (Tourist Le Mc). Begin mei vertrekt J. Bernardt op een internationale tournee door Europa en Japen. Nadien doet hij Belgische zomerfestivals als Rock Werchter, Couleur Café en de Lokerse Feesten aan.

Running Days komt op 16 juni uit bij PIAS.