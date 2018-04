De opmars van de Belgische techno: 5 jonge wolven om in de gaten te houden

Charlotte De Witte beukt op Studio Brussel elke zaterdagavond duizenden uitgaansavonden op gang; host deze zomer haar eigen podium op Tomorrowland en speelt er op de main stage. Ook de ster van Amelie Lens rijst dat het klettert: in november vorig jaar werd ze verkozen tot beste dj van het land op de Red Bull Elektropedia Awards en pas nog lanceerde ze haar eigen label Lenske.

Het gaat met andere woorden goed met de Belgische techno, dank u, maar het koninkrijkje tussen Berlijn, Londen en Amsterdam heeft meer te bieden dan twee kroonprinsessen. 'We lopen nog altijd grandioos achter op onze noorderburen, maar ik ben blij met de inhaalbeweging van de laatste jaren', zegt Sophie Daniels van technoblog What Happens. Labels als Form and Function, Trianglesquare Records en Coincidence Records zoeken actief naar talent van eigen bodem en bundelen het, een recept waarmee ze volgens Daniels 'grootse dingen neerzetten'.

'Clubs grijpen ook meer naar techno, en de festivals volgen. Een jaar of acht geleden, toen ik pas op stap begon te gaan, was er in de buurt nooit iets te doen rond techno en moest je al gauw naar Brussel voor een avondje elektronische muziek in de Fuse. Tegenwoordig vind je elk weekend in elke stad, klein of groot, wel iets dat met techno te maken heeft.'

Charlotte De Witte heeft België op de kaart gezet als de eerste vrouwelijke techno-dj in ons land die internationaal doorbrak, maar volgens Daniels is het Amelie-effect nog net wat groter. 'Van zodra zij op een affiche staat in België is de boel steevast uitverkocht.'

Ook nieuw talent plukt daar de vruchten van. Een duo als Joyhauser mag zo een setje komen draaien op Studio Brussel en Farrago en Cellini krijgen mooie spots op Dour op dezelfde dag als Amelie Lens. Dat heeft geen invloed op de sound van Belgische techno, oordeelt Daniels. 'Het blijven artiesten die een nichegenre draaien en daarin bekend worden. Pas als bijvoorbeeld Amelie Lens ineens op de main stage van Pukkelpop zou staan, zou ik het mainstream noemen.'

Knack Focus richt het vizier vanaf 2 april een week lang op het Belgische technotalent dat ná Charlotte en Amelie komt en selecteerde in samenwerking met What Happens vijf namen die eruit springen.

Joyhauser

Joris Cielen en Stijn Vanspauwen jagen al lang de vlam in Limburgse dansvloeren, waaronder die van Pukkelpop, maar 2018 wordt volgens Daniels het jaar van hun doorbraak. 'Ze hebben sinds kort ook dezelfde bookingsmanager als Amelie Lens en hun eerste internationale bookings stromen binnen', geeft ze mee. Muzikaal gaan ze niet zo hard als Lens, al werkt hun mix van techno en klassiekers ongenadig op de dansbenen.

Track die u moet onthouden: Super Pollen

Cellini

Nog te spotten in Limburg: Gianmarco Cellini. Dat hij zijn publiek naar het kookpunt kan jagen als dj, is al langer bekend, maar ook als producer trekt hij zich steeds beter uit de slag. 'Hij doet dat nog maar twee jaar, maar bereikte in die periode meer dan de meeste artiesten.' Voor zijn muziek gaat Cellini letterlijk ver: vorig jaar trok hij zelfs naar Nepal om geluiden te gaan opnemen voor zijn tracks. Dat hij nu zijn werk uitbrengt op Lyase Recordings, dat ook de eerste tracks van Amelie Lens de wereld in stuurde, is geen toeval.

Track die u moet onthouden: Minerva

Phara

Robin De Wolf begon in de house, vond dat te eenvoudig, prutste vervolgens met een drumcomputer en stuurde het resultaat naar enkele prestigieuze labels. Black Sun Records hapte meteen toe, later volgde onder meer het label van Par Grindvik. Ook in de legendarische Berlijnse club Tresor kennen ze De Wolf inmiddels, als die ene Belg die ver-schroei-end hard gaat.

Track die u moet onthouden: Catharsis

Farrago

Belgische nachtraven kennen Sam Deliaert misschien nog wel als Talbot Wood, maar dat alter ego werd begraven toen het wekenlange alleen toeren hem zwaar begon te wegen. Nu trekt Deliaert nog steeds de wereld rond, maar dan als tourmanager van zijn eega Amelie Lens én als, en we citeren Sophie, Daniels, 'een steengoede producer die altijd met de meest verrassende platen komt.' 'Farrago's set zal nooit hetzelfde zijn en zit steeds vol met verrassingen. Hij is ook een fan van onbekend talent.'

Tracks die u moet onthouden: Where Angels Go

SP-X

Gehoorproblemen hielden SP-X een paar jaar vanachter de decks weg, maar tegenwoordig is hij helemaal terug. Zijn wederoptreden deed hij op Time To Express, het label van Peter Van Hoesen, een Belgische techno-dj die in Berlijn woont en nauwelijks draait in onze contreien. Met zijn modulaire techno viel hij intussen ook al in de smaak bij Cleric en Len Faki, die hem allebei onder zijn vleugels namen voor een release.

Track die u moet onthouden: X-5684